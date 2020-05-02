Власти Индии обязали всех сотрудников государственного и частного секторов использовать поддерживаемое правительством приложение для отслеживания местоположения.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, сотрудников обязали поддерживать социальное дистанцирование в офисах.

Правительство премьер-министра страны Нарендры Моди объявило, что Индия с понедельника продлит общенациональные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, еще на две недели, но позволит “значительно ослабить” их в районах с более низкими рисками.

В рамках усилий по борьбе с коронавирусом Индия в прошлом месяце запустила приложение Aarogya Setu (Health Bridge) – систему, созданную на базе Bluetooth и GPS. Приложение предупреждает пользователей, которые могут вступить в контакт с людьми, у которых обнаружили COVID-19.

“Использование Aarogya Setu должно стать обязательным для всех сотрудников, как частных, так и государственных. Это будет обязанность руководителей компаний и организаций обеспечить 100 % охват этим приложением среди сотрудников”, – говорится в заявлении Министерства внутренних дел Индии.

Власти страны рассчитывают, что приложение будет установлено как минимум на 200 миллионах телефонов (тогда, по их мнению, оно будет эффективным при населении в 1,3 миллиарда человек).

Обязательное использование приложения вызвало обеспокоенность у защитников конфиденциальности. Они подчеркивают, что в Индии отсутствуют законы о конфиденциальности, которые могли бы регулировать использование приложения.

Согласно последним данным, в Индии коронавирусом заразились 39 тысяч 699 человек, 1323 из них скончались.