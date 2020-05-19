В Индии перед штормом эвакуировали миллионы жителей

Индия начала эвакуацию миллионов жителей восточного побережья в связи мощным штормом, который ожидают в период с 18 по 20 мая.

Об этом сообщается в материале британской медиакомпании BBC.

Индия начала эвакуацию миллионов людей, проживающих в районе восточного побережья накануне циклона в Бенгальском заливе.

Шторм ожидается в среду и под угрозой окажутся районы Западная Бенгалия и Орисса (Одиша). Кроме того, в районе развернуто около 20 спасательных групп.

В настоящее время, также отменены межрегиональные поезда и объявлен “желтый код” штормового предупреждения.