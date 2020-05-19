В Индии перед штормом эвакуировали миллионы жителей

Об этом сообщается в материале британской медиакомпании BBC.
Индия начала эвакуацию миллионов людей, проживающих в районе восточного побережья накануне циклона в Бенгальском заливе.
Шторм ожидается в среду и под угрозой окажутся районы Западная Бенгалия и Орисса (Одиша). Кроме того, в районе развернуто около 20 спасательных групп.
В настоящее время, также отменены межрегиональные поезда и объявлен “желтый код” штормового предупреждения.
- 21 марта сообщалось, что украинские полярники, которые должны были заменить своих коллег на станции “Академик Вернадский” на Антарктиде, не смогли добраться до конечного пункта назначения из-за отмены авиасообщения в связи с коронавирусом.