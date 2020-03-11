Об этом пишет Business Insider.
Ежегодный индуистский фестиваль Холи, знаменующий наступление весны, начался 9 марта и закончился вчера.
В этом году, как минимум, две общины в Индии решили сжечь чучела коронавируса в рамках ритуала “Холика Дахан“, который проводится в первый день Холи и сигнализирует о победе добра над злом.
Отмечается, что во время этого ритуала разводится костер для сожжения огромного чучела или украшенного дерева, символизирующего сожжение Холики – демоницы, которая была противницей Вишну.
- #Буквы рассказывали, что знаменует и означает индийский фестиваль Холи.