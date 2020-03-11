В индийском городе Мумбаи во время празднования ежегодного фестиваля весны провели сожжение “демона коронавируса” в знак борьбы с распространением заболевания.

Об этом пишет Business Insider.

Ежегодный индуистский фестиваль Холи, знаменующий наступление весны, начался 9 марта и закончился вчера.

В этом году, как минимум, две общины в Индии решили сжечь чучела коронавируса в рамках ритуала “Холика Дахан“, который проводится в первый день Холи и сигнализирует о победе добра над злом.

Отмечается, что во время этого ритуала разводится костер для сожжения огромного чучела или украшенного дерева, символизирующего сожжение Холики – демоницы, которая была противницей Вишну.