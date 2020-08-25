По меньшей мере 100 человек оказались под обломками пятиэтажного здания, которое рухнуло в понедельник в промышленном городе Махаде на западе Индии. Всего в доме на момент обрушения находилось около 200 человек.

Об этом сообщает агентство Reuters.

“Я считаю, что во время обрушения внутри здания находилось от 100 до 125 человек”, – сказал местный депутат Бхаратшет Марути Гогавале, присутствовавший на месте инцидента.

В здании насчитывалось 47 квартир. Властям еще предстоит установить причину обрушения и количество пострадавших, но спасатели и местные жители вытащили около 30 человек.

Город Махаде находится примерно в 165 км к югу от финансовой столицы Индии Мумбаи.

Старые ветхие конструкции и незаконные постройки в Индии часто приводят к обрушениям, как правило, во время проливных дождей.

Например, в 2017 году в Индии в результате обрушения 1161 здания погибло более 1200 человек.