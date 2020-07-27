Об этом сообщает Times of India.

Тестирование проходит во Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS) в Дели.

Первую дозу “Коваксина” ввели 30-летнему мужчине. Добровольца в течение двух часов держали под наблюдением в больнице. Непосредственных побочных эффектов не наблюдалось, и его будут контролировать в течение следующих семи дней. У волонтера нет сопутствующих заболеваний.

“Первая доза 0,5 мл внутримышечно была введена ему около 13:30. Никаких непосредственных побочных эффектов пока не наблюдалось”, – сказал доктор Санджай Рай, профессор Центра общественной медицины при AIIMS.

Он также заявил, что “Коваксин” будет назначаться в трех разных дозах, и первые 50 добровольцев получат дозу с самой низкой дозой. Если окажется, что самая низкая доза безопасна, то следующим 50 добровольцам будет назначена более высокая доза.

На сегодняшний день более 1800 добровольцев уже зарегистрировались для участия в клинических исследованиях фазы I/II, проводимых в AIIMS. В фазе I пройдут испытания на 375 добровольцах, в фазе II – проведут на 750 добровольцах.

На первом этапе испытаний на людях будут набраны здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 55 лет (у которых нет сопутствующих заболеваний), в то время как на этапе 2 будут люди в возрасте от 12 до 65 лет.

Вакцину разработали с использованием инактивированной версии белка шипа нового коронавируса. Ее произвели в компании Bharat Biotech, которая является известным производителем вакцин.

На данный момент, по крайней мере, семь индийских компаний работают над вакциной для борьбы с новым коронавирусом.