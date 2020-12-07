В Индии из-за недиагностированной болезни госпитализировали 315 человек, один человек умер.

Об этом сообщает газета The Hindu.

Еще в субботу вечером количество стационарных пациентов составляло 55 человек, но к ночи воскресенья увеличилось до 315. По неподтвержденным данным, еще 50 проходят лечение в различных частных больницах.

По словам врачей, у пациентов появилось головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Большинство зарегистрированных случаев были из Коббари Тхота, Котхапета, Торпу Видхи и Арундхатипета.

Министр здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас заявила, что сейчас проводится посуточное обследование, и ситуация находится под контролем. Также она добавила, что около 170 человек уже выписаны.

При этом тесты на COVID-19 всех госпитализированных индийцев показали отрицательный результат.

Местные власти считают, массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления некачественных продуктов питания.