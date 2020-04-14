Об этом сообщает британская медиакомпания The Guardian.

Сообщается, что во время телевизионного обращения во вторник утром премьер-министр Нарендра Моди объявил, что общенациональный карантин в Индии должен быть продлен до 3 мая.

Напомним, карантин в Индии ввели 24 марта.

Отмечается, что миллионы человек, которые находятся за чертой бедностью остались без еды на время действия ограничений.

Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.

В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 270 новых случаев.