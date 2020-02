Об этом пишет издание The Gulf News.

Так, министр спорта Индии Кирен Риджидзу заявил, что для Говды проведут специальную проверку, чтобы удостовериться, действительно ли он побил рекорд ямайского спринтера Усэйна Болта.

“Я вызову Сриниваса Говду из Карнатаки для проведения испытаний с участием ведущих тренеров SAI. В массах не хватает знаний о стандартах Олимпийских игр, особенно в легкой атлетике, где человеческая сила и выносливость превосходят границы”, – написал в субботу Кирен Риджиджу.

На этой неделе в южном индийском штате Карнатака проходили традиционные сельские соревнования камбала – забеги с буйволами. Во время одного из забегов с парой буйволов якобы был установлен рекорд, который бьет ранее установленный мировой рекорд ямайским спринтером Усэйном Болтом. Его рекорд на 100 м, установленный в 2009 году, составил 9,58 секунды, но, как сообщается, Говда преодолел 142,5 м по 13,62 секунды, при этом 100 м он пробежал за 9,55 секунды.

#WATCH – Srinivasa Gowda from Karnataka ran 100m in 9.55 seconds at a “Kambala” (buffalo race). He was faster than Usain Bolt who took 9.58 seconds to create a world record. pic.twitter.com/rrbf3lxnpn

— News18 (@CNNnews18) February 14, 2020