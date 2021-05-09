В Індії разом з епідемією коронавірусу починає розповсюджуватися інше небезпечне інфекційне захворювання - мукормікоз.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Індійські лікарі повідомляють про цілу серію випадків, пов’язаних з рідкісною інфекцією, яку ще називають “чорним грибком”, серед тих, хто одужав, або одужує від COVID-19.

Що таке мукормікоз?

Мукормікоз – дуже рідкісна інфекція, що викликається пліснявою, яка зазвичай зустрічається в ґрунті, рослинах, гної і гниючих фруктах і овочах. “Він повсюдно зустрічається в ґрунті і повітрі, навіть в носі і слизу здорових людей”, – розповів очний хірург Ахшав Наїр. Йому довелося видалити око 25-річній пацієнтці, яка більше трьох тижнів тому поборола COVID-19, але потім діагностували грибкову інфекцію.

Грибок вражає носові пазухи, мозок та легені і може бути небезпечним для життя діабетиків або людей з важким імунодефіцитом: з онкозахворюваннями або з ВІЛ / СНІДом.

Лікарі вважають, що мукормікоз, загальна смертність від якого становить 50%, може бути викликаний прийомом стероїдів, які застосовуються для лікування важкохворих пацієнтів з COVID-19. Стероїди зменшують запалення легенів. Стероїди також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові, як у діабетиків, так і у пацієнтів з COVID-19, які не страждають на діабет.

Вважається, що це зниження імунітету може спровокувати випадки мукормікозу.

Доктор Наїр, який працює в трьох лікарнях в Мумбаї, розповів, що в квітні він вже прийняв близько 40 пацієнтів, які постраждали від грибкової інфекції. Одинадцяти з них довелося видалити око хірургічним шляхом.

У період з грудня по лютий шість його колег з п’яти міст – Мумбаї, Бангалор, Хайдарабад, Делі і Пуне – повідомили про 58 випадків зараження грибком. Більшість пацієнтів заразилися через 12-15 днів після одужання від COVID-19.

У лор-відділенні лікарні Сіон в Мумбаї повідомили про 24 випадки грибкової інфекції за останні два місяці, шестеро з них померли. Більшість пацієнтів – діабетики середнього віку.

У південному місті Бангалор хірург-офтальмолог доктор Рагхурадж Хегде розповів схожу історію. За останні два тижні він спостерігав 19 випадків мукормікозу, в основному у молодих пацієнтів.

“Деякі були настільки хворі, що ми навіть не могли їх прооперувати”.

Лікарі кажуть, що вони здивовані серйозністю і частотою цієї грибкової інфекції під час другої хвилі коронавірусу.

30 квітня Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.

1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським та таким, що порушує права людини.

Глобальні та індійські компанії, зокрема, Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.