Covid-19 Украина

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11:53 В Індії реєструють 200 тис. випадків COVID-19 на день, не вистачає лікарняних ліжок і кисню
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В Індії реєструють 200 тис. випадків COVID-19 на день, не вистачає лікарняних ліжок і кисню

У четвер Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.

Четверг, 15 апреля 2021, 11:53

Про це повідомляє Reuters.

Цей сплеск став сьомим рекордом за останній тиждень і стався в той час, коли Індія бореться з другою масивною хвилею коронавірусу.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, опублікованими в четвер, Індія повідомила про 200 739 випадків захворювання на COVID-19 за останні 24 години. Число загиблих склало 1 038 осіб.

Всього з початку пандемії в країні зафіксували 14,1 мільйона випадків захворювання і 173 123 смертей. Індія поступається тільки США, які лідирують з 31,4 мільйонами випадків.

Лікарні в Махараштра, а також в інших регіонах, включаючи Гуджарат і Делі на півночі, повідомили про критичну ситуацію і нестачу місць для пацієнтів.

“Ситуація жахлива. У нас лікарня на 900 ліжок, але в черзі чекають ще близько 60 пацієнтів, і у нас немає місця для них”, – сказав Авінаш Гаванде, співробітник Державного медичного коледжу і лікарні в Нагпурі.

Лікарні в інших місцях, включаючи Гуджарат, повідомили про брак кисню.

“Якщо такі умови будуть і надалі, число загиблих зросте”, – написав голова медичного закладу в Ахмедабад в листі головному міністру штату Гуджарат.

При цьому уряд Індії заявив, що протягом останніх двох днів країна виробляла кисень на повну потужність кожен день і навіть збільшила виробництво.

“Ми нарощуємо виробництво кисневих установок, на даний час у нас надлишкові запаси й кисню достатньо”, – йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я в четвер.

Тим часом сотні тисяч паломників зібралися на релігійний фестиваль Кумбха Мела на півночі країни, чим викликали побоювання з приводу нового сплеску випадків COVID-19 в регіоні.

У столиці Нью-Делі щоденні випадки захворювання на COVID-19 також б’ють нові рекорди, і лікарі попереджають, що це зростання може бути більш смертоносним, ніж у 2020 році.

  • Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела
  • В Індії спостерігається сплеск випадків захворювання COVID-19, тому країна призупинила експорт препарату “Ремдесівір”, що застосовується при лікуванні коронавірусу, а також його активних фармацевтичних компонентів.
Теги: Індія, Коронавирус, рекорд

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