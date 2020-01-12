Об этом сообщает Hindustan Times.
Отмечается, что пассажирка самолета, передала одному из членов экипажа записку и попросила передать ее пилоту, когда самолет уже 40 минут находился в воздухе. В записке говорилось, что к ее телу прикреплены бомбы, и она может их взорвать в любой момент.
После этого пилот принял решение вернуться в Калькутту из-за угрозы взрыва и сообщил об этом диспетчеру.
В Калькутте самолет доставили в изолятор и провели тщательный обыск. Бомбу в итоге не нашли.
Полиция выясняет мотивы пассажирки, заявившей об угрозе взрыва.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.