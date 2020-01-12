Самолет авиакомпании Air Asia, который направлялся из Калькутты в Мумбаи, вернулся в аэропорт из-за того, как пассажирка угрожала взорвать лайнер.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Отмечается, что пассажирка самолета, передала одному из членов экипажа записку и попросила передать ее пилоту, когда самолет уже 40 минут находился в воздухе. В записке говорилось, что к ее телу прикреплены бомбы, и она может их взорвать в любой момент.

После этого пилот принял решение вернуться в Калькутту из-за угрозы взрыва и сообщил об этом диспетчеру.

В Калькутте самолет доставили в изолятор и провели тщательный обыск. Бомбу в итоге не нашли.

Полиция выясняет мотивы пассажирки, заявившей об угрозе взрыва.