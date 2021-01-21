В Индии произошел пожар на заводе крупнейшего в мире производителя COVID-вакцины

В четверг, 21 января, в западной части Индии произошел пожар на территории завода Serum Institute of India - крупнейшего в мире производителя вакцин против коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters.

Пожар возник в одном из многоэтажных домов огромного комплекса штаб-квартиры SII в городе Пуна, штат Махараштра. В результате инцидента погибли пять человек. Еще четырех удалось эвакуировать.

Отмечается, что пожар был вызван неисправностью электросети во время строительных работ.

В Институте уже заявили, что пожар никак не повлияет на объемы производства вакцины против коронавируса.

Напомним, что SII лицензировала вакцину Оксфордского университета и AstraZeneca. С апреля компания также планировала выпускать до 50 млн доз в месяц вакцины-кандидата компании Novavax Inc.

“Я хотел бы заверить все правительства и общественность, что потери в объеме производства вакцины не будет, поскольку на случай таких непредвиденных обстоятельств я оставил в резерве несколько производственных зданий”, – сказал генеральный директор SII Адар Пунавалла.

По словам Пунаваллы, в результате пожара повреждено оборудование на миллионы долларов, а компания потеряла $ 137 млн ​​дохода.

Сейчас SII производит около 50 млн доз вакцины AstraZeneca в месяц, а в ближайшее время планирует увеличить это количество до 100 млн доз.

Регулирующий орган Бразилии Anvisa в воскресенье, 17 января, одобрил экстренное использование вакцин против COVID-19 от китайской Sinovac Biotech Ltd и британской AstraZeneca. В стране начинается иммунизация.