Covid-19 Украина

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В Индии произошел пожар на заводе крупнейшего в мире производителя COVID-вакцины

В четверг, 21 января, в западной части Индии произошел пожар на территории завода Serum Institute of India - крупнейшего в мире производителя вакцин против коронавируса AstraZeneca.

Четверг, 21 января 2021, 20:59

Об этом сообщает Reuters.

Пожар возник в одном из многоэтажных домов огромного комплекса штаб-квартиры SII в городе Пуна, штат Махараштра. В результате инцидента погибли пять человек. Еще четырех удалось эвакуировать.

Отмечается, что пожар был вызван неисправностью электросети во время строительных работ.

В Институте уже заявили, что пожар никак не повлияет на объемы производства вакцины против коронавируса.

Напомним, что SII лицензировала вакцину Оксфордского университета и AstraZeneca. С апреля компания также планировала выпускать до 50 млн доз в месяц вакцины-кандидата компании Novavax Inc.

“Я хотел бы заверить все правительства и общественность, что потери в объеме производства вакцины не будет, поскольку на случай таких непредвиденных обстоятельств я оставил в резерве несколько производственных зданий”, – сказал генеральный директор SII Адар Пунавалла.

По словам Пунаваллы, в результате пожара повреждено оборудование на миллионы долларов, а компания потеряла $ 137 млн ​​дохода.

Сейчас SII производит около 50 млн доз вакцины AstraZeneca в месяц, а в ближайшее время планирует увеличить это количество до 100 млн доз.

  • Регулирующий орган Бразилии Anvisa в воскресенье, 17 января, одобрил экстренное использование вакцин против COVID-19 от китайской Sinovac Biotech Ltd и британской AstraZeneca. В стране начинается иммунизация.
  • Украина заказала вакцину от китайского производителя Sinovac, эффективность которой окончательно не доказана и данные колеблются от 50 до 97%, заплатив авансом треть суммы, заложенной в бюджет на вакцинацию.
Теги: AstraZeneca, вакцина, пожежа

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