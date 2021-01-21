В Индии произошел пожар на заводе крупнейшего в мире производителя COVID-вакцины

Об этом сообщает Reuters.
Пожар возник в одном из многоэтажных домов огромного комплекса штаб-квартиры SII в городе Пуна, штат Махараштра. В результате инцидента погибли пять человек. Еще четырех удалось эвакуировать.
Отмечается, что пожар был вызван неисправностью электросети во время строительных работ.
В Институте уже заявили, что пожар никак не повлияет на объемы производства вакцины против коронавируса.
Напомним, что SII лицензировала вакцину Оксфордского университета и AstraZeneca. С апреля компания также планировала выпускать до 50 млн доз в месяц вакцины-кандидата компании Novavax Inc.
“Я хотел бы заверить все правительства и общественность, что потери в объеме производства вакцины не будет, поскольку на случай таких непредвиденных обстоятельств я оставил в резерве несколько производственных зданий”, – сказал генеральный директор SII Адар Пунавалла.
По словам Пунаваллы, в результате пожара повреждено оборудование на миллионы долларов, а компания потеряла $ 137 млн дохода.
Сейчас SII производит около 50 млн доз вакцины AstraZeneca в месяц, а в ближайшее время планирует увеличить это количество до 100 млн доз.
- Регулирующий орган Бразилии Anvisa в воскресенье, 17 января, одобрил экстренное использование вакцин против COVID-19 от китайской Sinovac Biotech Ltd и британской AstraZeneca. В стране начинается иммунизация.
- Украина заказала вакцину от китайского производителя Sinovac, эффективность которой окончательно не доказана и данные колеблются от 50 до 97%, заплатив авансом треть суммы, заложенной в бюджет на вакцинацию.