В индийском штате Керала у жителей многоэтажки из кранов вместо воды начал течь алкоголь.

Об этом пишет ВВС.

Выяснилось, что 6000 литров конфискованного алкоголя были зарыты неподалеку от водопровода и просочился через почву в колодец, который снабжал жителей 18 квартир питьевой водой.

“Мы были так шокированы”, – рассказал владелец одной из квартир Джоши Малекекал.

Отмечается, что из-за резкого запаха люди не стали пить такую “воду”.

После жалоб жителей, чиновники начали исправлять ошибку. Однако процесс закачки чистой воды в скважину, скорее всего, займет месяц.