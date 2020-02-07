Об этом пишет ВВС.

Выяснилось, что 6000 литров конфискованного алкоголя были зарыты неподалеку от водопровода и просочился через почву в колодец, который снабжал жителей 18 квартир питьевой водой.

“Мы были так шокированы”, – рассказал владелец одной из квартир Джоши Малекекал.

Отмечается, что из-за резкого запаха люди не стали пить такую “воду”.

После жалоб жителей, чиновники начали исправлять ошибку. Однако процесс закачки чистой воды в скважину, скорее всего, займет месяц.

Фото: ВВС

  • В столице Хорватии Загребе открыли первый музей, посвященный похмелью. В нем собрали истории похмелья и предметы, которые напоминают пьяные вечеринки.