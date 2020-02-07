Об этом пишет ВВС.
Выяснилось, что 6000 литров конфискованного алкоголя были зарыты неподалеку от водопровода и просочился через почву в колодец, который снабжал жителей 18 квартир питьевой водой.
“Мы были так шокированы”, – рассказал владелец одной из квартир Джоши Малекекал.
Отмечается, что из-за резкого запаха люди не стали пить такую “воду”.
После жалоб жителей, чиновники начали исправлять ошибку. Однако процесс закачки чистой воды в скважину, скорее всего, займет месяц.
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