Об этом сообщает Indian Express.

Кран рухнул, когда около 20 рабочих монтировали конструкцию и проводили наладочные работы. Из 11 погибших четверо были сотрудниками судоверфи Hindustan Shipyard, другие – рабочие подрядной организации.

Hindustan Shipyard – государственное предприятие. Судоверфь закупила кран весом около 70 тонн еще в 2018 году, но пока официально не вводила его в эксплуатацию. На момент аварии кран проходил грузовые испытания.

Главный министр штата Андхра-Прадеш Джаганмохан Редди приказал провести расследование причин трагедии.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI — The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020