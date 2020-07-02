В Индии граждане массово протестуют против полицейского произвола после известий о том, что правоохранители превысили свои полномочия при задержании отца и сына якобы за нарушение карантинных ограничений, что привело к их смерти.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

19 июня в южном штате Тамил-Наду 58-летний Пи Джеярадж и его 38-летний сын Бенникс продавали мобильные телефоны в городке Сатханкуламе. Согласно материалам дела, их задержали полицейские, поскольку те, якобы, нарушили карантинные ограничения – их торговые точки работали позже разрешенного времени.

Мужчин доставили в полицейский участок, где пытали двое суток. Через два дня они умерли в больнице. По словам родственников, мужчин жестоко пытали сотрудники полиции.

Сначала в больницу отвезли Бенникса. Он скончался спустя два часа после госпитализации. Приблизительно через час после смерти сына в больницу привезли 58-летнего Пи Джеяраджа, он умер рано утром следующего дня. От чего умерли мужчины – неизвестно. Суд назначил провести вскрытие, но его результатов еще нет.

Дочь Джеяраджа, Персис, записала видеообращение, в котором утверждает, что полицейские жестоко избивали ее отца, когда он лежал на полу. За него пытался заступиться Бенникс, после чего полицейские избили и его.

Когда ситуация получила огласку, граждане обратились к властям с требованием разобраться в ситуации и принять меры.

Сначала полицейских, которые были замешаны в деле, перевели на другой участок и власти заявили, что выплатят семьям умерших по 13 тысяч долларов компенсаций.

Но люди продолжали требовать наказать полицейских, а не просто перевести на другую работу.

В среду, 1 июля, четверых полицейских все же арестовали. Сегодня должны арестовать пятого полицейского, который также был причастен к инциденту.

Во вторник верховный суд Тамилнада заявил, что было достаточно доказательств, чтобы обвинить сотрудников полиции, участвовавших в деле, в убийстве.

В Индии в социальных сетях связывают гибель Джаяраджа и Бенникса с убийством Джорджа Флойда полицейскими в Соединенных Штатах, что вызвало протесты.