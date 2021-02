Об этом сообщает издание India Today.

Схождение ледника привело к наводнению в реках Дхаулиганг и Алакнанда, что повлекло масштабные разрушения в верховьях Гималаев.

По сообщению Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, более 150 рабочих, работающих на электростанции, пропали без вести. Сейчас обнаружено 10 тел.

Наводнение повредило два гидроэнергетических проекта, которые строятся, а также снесло жилые дома. К эвакуации населения привлекли армию.

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что в Уттаракханде полным ходом идут спасательные операции.

Biggest story at this time: Terrifying images of glacier break leading massive flooding in Uttarakhand’s Chamoli district. Extensive damage and devastation expected at several villages. Full coverage on @IndiaToday pic.twitter.com/rzR6ODfJ9y

— Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021