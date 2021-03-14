Службы здравоохранения Индии сообщили о самом большом за этот год суточном показателе заболеваемости COVID-19. Заразились 25 320 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным федеральных служб здравоохранения, это самый большой показатель с 16 декабря. Индия занимает третье место в мире по количеству заболевших. Там зарегистрировано 11,36 миллиона случаев – после США и Бразилии.

Согласно воскресным данным, число смертей от COVID-19 в Индии выросло на 161 до 158 607 за последние 24 часа – по сравнению со средним показателем около 100 с начала февраля.

В понедельник, 15 марта, в районе Нагпур в штате Махараштра впервые с июля введут локдаун. Штат сообщил о наибольшем количестве инфекций – 2,3 миллиона случаев.

Столица Нью-Дели также сообщила о неуклонном росте количества инфекций за последние две недели. Органы здравоохранения предостерегают жителей от любого ослабления гигиенических мер.

Число заболевших в Индии начало снижаться с момента пика в конце сентября, но увеличение количества встреч и поездок вызвали всплеск в начале февраля, даже при том, что к тому моменту началась общенациональная кампания вакцинации.

Федеральное правительство планирует к августу вакцинировать пятую часть населения страны, насчитывающую 1,3 миллиарда человек.