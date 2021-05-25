Індійські медики виявили третій вид грибкової цвілі — так званого "жовтого грибка" — у пацієнта, який раніше перехворів на коронавірус. Перший випадок зафіксовано в Газіабаді (штат Уттар-Прадеш).

Про це повідомляють видання DNA India і телеканал NDTV.

За словами лікаря-отоларинголога Браян Пал Тяги, 45-річний пацієнт протягом кількох тижнів проходив лікування від COVID-19 і йшов на поправку, але потім йому стало гірше: у нього набрякло обличчя, через що чоловік не міг відкрити очі, також почалася кровотеча з носа.

Серед симптомів лікар вказав млявість, втрату апетиту й ваги, повільне загоєння ран. У важких випадках можуть виникнути нагноєння.

За словами Тяги, “жовтий грибок” зазвичай зустрічається у рептилій, він зіткнувся з подібним випадком у людини вперше. Медик додав, що пацієнт зараз у важкому стані, для лікування йому потрібно вводити амфотерицин В – ін’єкцію протигрибкового препарату.

На початку травня почали з’являтися перші повідомлення про мукормікоз – дуже рідкісну інфекцію, яку спричиняє пліснява, яка зазвичай зустрічається в ґрунті, рослинах, гної та гнилих фруктах і овочах.

“Він повсюдно зустрічається в ґрунті і повітрі, навіть в носі і слизі здорових людей”, – розповів хірург-офтальмолог Ахшав Наїр. Йому довелося видалити око 25-річній пацієнтці, яка понад три тижні тому поборола COVID-19, але потім у неї діагностували грибкову інфекцію.

Грибок вражає носові пазухи, мозок та легені та може бути небезпечним для життя діабетиків або людей з важким імунодефіцитом: з онкозахворюваннями або з ВІЛ/СНІДом.

Вважається, що зниження імунітету може спровокувати випадки мукормікозу.