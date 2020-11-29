В Индии используют приложение на основе искусственного интеллекта для диагностики туберкулеза у пациентов.

Об этом рассказывает издание The New York Times.

Так, в прошлом году туберкулез, одно из наиболее смертоносных инфекционных заболеваний, унес жизни почти 1,4 млн человек.

На Индию приходится примерно четверть случаев заболевания туберкулезом в мире. Страна столкнулась с проблемой диагностики этого заболевания в отдаленных уголках, сельской местности.

Например, Христианская больница в небольшом городке Чинчпада (район Нандурбар), расположенном на северо-западе Индии, обслуживает членов племенной общины Бхилы. Некоторые из местных жителей вынуждены преодолевать около 200 км, чтобы добраться до медучреждения. В больнице на 50 коек работают восемь врачей, и есть лишь самое элементарное медицинское оборудование.

Город Симдега, расположенный в одном из самых бедных районов Индии, отделяют от ближайшего населенного пункта Руркела почти пять часов пути по ухабистым дорогам. Население в этом районе живет в крошечных деревушках, окруженных густым тропическим лесом.

Медицинский центр Симдеги, в котором есть 60 коек и три врача, находится посреди леса (как отметил один из врачей, “в буквальном смысле слова в глуши”). И местный медперсонал должен справляться со всеми заболеваниями, “от малярии до инфаркта миокарда, судорог и травм головы”.

Местные жители страдают от малярии, анемии и туберкулеза. Все это усугубляется бедностью и обращениями к местным целителям.

“Туберкулезом, как правило, пренебрегают, и диагноз часто откладывают. К тому времени, когда люди поступают в медицинские центры, они часто уже очень серьезно больны и никогда не проходили обследование где-либо еще”, – отметила в комментарии NYT доктор Ашита Сингх, главный врач больницы в Чинчпаде.

Эпидемия коронавируса (и последовавшая за ней изоляция) отрезали отдаленные больницы от ближайших городов, а также от радиологов. Что еще больше усложнило диагностику туберкулеза.

В связи с этим в стране возникла необходимость в приложении, которое бы помогло вовремя диагностировать заболевание туберкулезом.

На помощь пришло приложение qXR на основе искусственного интеллекта. Оно было разработано индийской компанией Qure.ai и профинансировано правительством Индии. Приложение позволяет сканировать рентгеновский снимок. Если обнаруживаются признаки туберкулеза, пациенту присваивается степень риска. Затем врачи могут провести подтверждающие тесты для пациентов с самым высоким риском заболевания.

Подобный инструмент дает надежду на раннее выявление заболевания и сокращает затраты на ненужные лабораторные анализы.

Особенно полезным такое приложение стало в случаях отсутствия специалистов, способных диагностировать туберкулез по рентгеновскому снимку.

Несколько месяцев тому назад обе больницы (Медицинский центр Симдеги и больница в Чинчпаде) начали использовать qXR.

По словам доктора Сингх, в октябре в ее больнице приложение помогло диагностировать туберкулез у 20 пациентов.

Как рассказал исполнительный директор компании Qure.ai, Прашант Уорье, приложение способно определять туберкулез с точностью до 95%.

Оно было протестировано только на взрослых, но теперь используется и для детей от 6 лет и старше.

Опрошенные изданием эксперты выразили оптимизм по поводу того, что приложения на основе искусственного интеллекта могут оказать огромное влияние на борьбу с туберкулезом, особенно в таких странах, как Индия, где отсутствуют медицинские ресурсы.

По словам экспертов, такие приложения, как qXR, также могут быть полезны в местах с низкой распространенностью туберкулеза, но для планового скрининга людей с ВИЧ, которые подвержены высокому риску заражения.

“Я просто мечтаю о времени, когда что-то подобное будет доступно для всех небольших центров первичной и вторичной медицинской помощи в государственном секторе (Индии, – ред.), которые не решаются делать рентгеновские снимки, потому что у них нет навыков их прочитать. Если бы это было доступно в каждом рентгеновском центре в сельских районах Индии, я думаю, мы смогли бы победить туберкулез”, – подчеркнула доктор Сингх.