Про це повідомляє BBC.

Кумбха Мела — це обряди масового паломництва індусів до сотень святинь індуїзму. Їх проводять раз на кілька років. Серед основних міст, які хочуть відвідати паломники — Аллахабад, Харідвар, Уджайн та Нашик.

У вівторок, 13 квітня, понад три мільйони індуських паломників купалися в річці Ганг. Вважається, що саме цей день — один із наймилостивіших за два місяці фестивалю. Мільйони людей планують купання на середу, 14 квітня.

Однак, через масові скупчення людей в Індії нові рекорди щодо інфікування коронавірусом. У вівторок стало відомо про 183,3 тисячі нових випадків зараження. Це найвищий показник за весь час епідемії в країні.

Владу Індії критикували за те, що паломникам дозволили збиратися, попри пандемію. З самого початку в уряді говорили про те, що брати участь в фестивалі зможуть лише ті, хто матиме негативний тест на коронавірус, а під час святкування всі учасники суворо дотримуватимуться маскового режиму та соціального дистанціювання.

Лише за офіційними даними, майже 900 тисяч осіб купалися у священній річці Ганг до обіду в середу, 14 квітня.Згідно з віруваннями індусів, річка Ганг – священна, а купання в ній очищає від гріхів та дає спасіння.

#WATCH | Sadhus of Niranjani Akhara participate in third 'shahi snan' at Har ki Pauri ghat in Uttarakhand's Haridwar #MahaKumbh pic.twitter.com/HAZmGgdiq7 — ANI (@ANI) April 14, 2021

Представники поліції намагаються закликати паломників носити захисні маски та дотримуватися соціального дистанціювання.

За даними центру тестування, з 20 тисяч тестів на коронавірус 110 дали позитивний результат. Доктор Арджун Сенгар, санітарний лікар Кумбха Мела, сказав, що дев’ятеро релігійних лідерів також отримали позитивний результат тесту на коронавірус.

Наразі Індія на другому місці у світі за кількістю заражень коронавірусом. На першій позиції – США (понад 31 мільйон випадків), далі Індія (13,5 млн випадків) й Бразилія (13,4 млн випадків).