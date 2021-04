Про це повідомляє BBC.

Кумбха Мела — це обряди масового паломництва індусів до сотень святинь індуїзму. Їх проводять раз на кілька років. Серед основних міст, які хочуть відвідати паломники — Аллахабад, Харідвар, Уджайн та Нашик.

У вівторок, 13 квітня, понад три мільйони індуських паломників купалися в річці Ганг. Вважається, що саме цей день — один із наймилостивіших за два місяці фестивалю. Мільйони людей планують купання на середу, 14 квітня.

Однак, через масові скупчення людей в Індії нові рекорди щодо інфікування коронавірусом. У вівторок стало відомо про 183,3 тисячі нових випадків зараження. Це найвищий показник за весь час епідемії в країні.

Владу Індії критикували за те, що паломникам дозволили збиратися, попри пандемію. З самого початку в уряді говорили про те, що брати участь в фестивалі зможуть лише ті, хто матиме негативний тест на коронавірус, а під час святкування всі учасники суворо дотримуватимуться маскового режиму та соціального дистанціювання.

Лише за офіційними даними, майже 900 тисяч осіб купалися у священній річці Ганг до обіду в середу, 14 квітня.Згідно з віруваннями індусів, річка Ганг – священна, а купання в ній очищає від гріхів та дає спасіння.

#WATCH | Sadhus of Niranjani Akhara participate in third 'shahi snan' at Har ki Pauri ghat in Uttarakhand's Haridwar #MahaKumbh pic.twitter.com/HAZmGgdiq7

— ANI (@ANI) April 14, 2021