Об этом сообщает Reuters.

Мертвых дельфинов нашли на берегу, неподалеку от места, где ранее произошел разлив нефти. Топливо вытекло в результате столкновения японского корабля MV Wakashio с коралловым рифом еще в июле.

Ветеринары обследовали двух дельфинов. Согласно предварительным результатам вскрытия, в их телах обнаружили следы травм. При этом, нет причин утверждать, что смерть была спровоцирована разливом нефти.

Местный рыбак Ясфир Хинай рассказал, что видел еще от 25 до 30 очевидно мертвых дельфинов, плавающих в лагуне утром в пятницу.

Представитель министерства рыболовства Маврикия Ясвин Сок Аппаду подтвердил информацию о 38 мертвых дельфинах на берегу. Также он сообщил, что через несколько дней будут готовы результаты вскрытия 25 дельфинов, которых выбросило на берег.

27 августа Greenpeace Africa призвал провести расследование причин смерти животных.

The death of at least 17 dolphins is a great loss for Mauritius’s #Biodiversity, and necessitates a thorough investigation.

If the recent oil spill is indeed the cause of this tragedy, then those responsible for it MUST be held accountable! #BreakFreeFromFossilFuels

📸 :Shav pic.twitter.com/RCLsZUcgpM

— Greenpeace Africa (@Greenpeaceafric) August 27, 2020