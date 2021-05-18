В індійському селі з’явилася COVID-лікарня просто неба

Про це повідомляє агентство Reuters.
Мевля-Гопальгет знаходиться в найбільш густонаселеному штаті Індії, Уттар-Прадеш. У селі немає ні лікаря, ні медичного закладу. Неподалік є державна лікарня, але в ній немає вільних ліжок, а жителі села кажуть, що не можуть дозволити собі приватні клініки.
У лікарні просто неба люди лежать на розкладачках в оточенні пасуться корів і природи. Крапельниці прикріплені до дерев.
При цьому деякі пацієнти вважають, що лежання під деревом, відомим лікувальними властивостями, підвищить людині рівень кисню, але ніяких наукових підстав для цього немає.
Ситуація з COVID-19 в Індії
Індія є другою країною (перша — США) у світі за кількістю виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію від початку епідемії.
Особливо важку ситуацію із захворюваністю на коронавірус фіксують останні два місяці. 15 квітня Індія повідомила про рекордні на той час 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.
2 травня в Індії було зареєстровано найвищий показник смертності від коронавірусу з початку пандемії – за останні 24 години померли 3 689 осіб. 6 травня в Індії повідомили про 412 тисяч нових випадків зараження та майже 4 тисячі смертей.
Впродовж останніх днів щодня фіксують понад 300 тисяч нових випадків зараження.
30 квітня уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.
1 травня Австралія задля уникнення поширення “індійського” штаму коронавірусу припинила сполучення з Індією і заявила, що громадян, які повертатимуться з цієї країни, штрафуватимуть та ув’язнюватимуть. Владу розкритикували за цей крок, назвавши його расистським і таким, що порушує права людини.
Глобальні та індійські компанії, зокрема Amazon, Intel і Google, допомагають другому за чисельністю населенню у світі боротися з коронавірусом.
- 15 травня індійська влада офіційно визнала факт скидання тіл жертв коронавірусу у річку Ганг. Ці дії пояснюють бідністю та страхом людей перед хворобою у віддалених районах країни.