Верховный суд Индии заявил, что гепарды могут быть вновь ввезены в страну через 70 лет после их уничтожения.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Так, в ответ на просьбу правительства, суд постановил, что африканские гепарды могут быть завезены в дикую природу в “тщательно выбранное место”.

Отмечается, что они являются исчезающим видом. На данный момент только 7100 гепардов остались в дикой природе, и почти все они обитают в Африке.

Азиатского гепарда, который когда-то жил в Индии, теперь можно найти только в Иране, где их осталось около 50 особей.

Верховный суд Индии заявил, что животное должно быть ввезено в страну на экспериментальной основе, чтобы выяснить, сможет ли оно адаптироваться к индийским условиям.

Исследования показывают, что в колониальный период в Индии было убито не менее 200 гепардов. Это единственное крупное млекопитающее, которое вымерло после обретения страной независимости в 1947 году.

На протяжении более десяти лет представители дикой природы, эксперты по гепардам и защитники природных ресурсов со всего мира обсуждали вопрос реинтродукции гепарда в Индию и соглашались с тем, что для этого есть веские основания.

Но ведущие защитники природы сомневаются относительно этого плана. Они опасаются, что в спешке вернуть гепарда Индия в конечном итоге будет содержать животных в неволе в огромных охраняемых зоопарках под открытым небом, вместо того, чтобы позволить им жить свободно.