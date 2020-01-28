Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
Так, в ответ на просьбу правительства, суд постановил, что африканские гепарды могут быть завезены в дикую природу в “тщательно выбранное место”.
Отмечается, что они являются исчезающим видом. На данный момент только 7100 гепардов остались в дикой природе, и почти все они обитают в Африке.
Азиатского гепарда, который когда-то жил в Индии, теперь можно найти только в Иране, где их осталось около 50 особей.
Верховный суд Индии заявил, что животное должно быть ввезено в страну на экспериментальной основе, чтобы выяснить, сможет ли оно адаптироваться к индийским условиям.
Исследования показывают, что в колониальный период в Индии было убито не менее 200 гепардов. Это единственное крупное млекопитающее, которое вымерло после обретения страной независимости в 1947 году.
На протяжении более десяти лет представители дикой природы, эксперты по гепардам и защитники природных ресурсов со всего мира обсуждали вопрос реинтродукции гепарда в Индию и соглашались с тем, что для этого есть веские основания.
Но ведущие защитники природы сомневаются относительно этого плана. Они опасаются, что в спешке вернуть гепарда Индия в конечном итоге будет содержать животных в неволе в огромных охраняемых зоопарках под открытым небом, вместо того, чтобы позволить им жить свободно.
- Ранее в зоопарке американского Сент-Луиса самка гепарда родила сразу восемь детенышей — рекордное число для этих животных в неволе.