Об этом пишет CNN.

Момент трогательной помощи от животного запечатлел фотограф-любитель Анил Прабхакар.

Фотограф был на сафари с друзьями в заповедном лесу, управляемом Фондом выживания орангутанов Борнео (BOS), когда он стал свидетелем этой сцены.

“Я видел, как орангутан подошел к нему очень близко и просто протянул ему руку. Я никогда не видел ничего подобного. Я просто словил этот момент. Это было действительно эмоционально”, – рассказал он.

 

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Публикация от Reminiscence Photography (@anil_t_prabhakar)

Фото: CNN

Орангутан является единственной крупной обезьяной в Азии и встречается в основном на Борнео и Суматре в Индонезии. По данным фонда BOS, за последние три поколения популяция орангутанов сократилась более чем на 80 %.

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