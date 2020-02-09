Об этом пишет CNN.
Момент трогательной помощи от животного запечатлел фотограф-любитель Анил Прабхакар.
Фотограф был на сафари с друзьями в заповедном лесу, управляемом Фондом выживания орангутанов Борнео (BOS), когда он стал свидетелем этой сцены.
“Я видел, как орангутан подошел к нему очень близко и просто протянул ему руку. Я никогда не видел ничего подобного. Я просто словил этот момент. Это было действительно эмоционально”, – рассказал он.
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Орангутан является единственной крупной обезьяной в Азии и встречается в основном на Борнео и Суматре в Индонезии. По данным фонда BOS, за последние три поколения популяция орангутанов сократилась более чем на 80 %.
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