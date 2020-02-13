В центральной части Индонезии, на острове Ява, проснулся вулкан Мерапи. Он выпустил в воздух столб пыли, дыма и пепла на высоту около 2 км.

Об этом сообщает агентство “Синьхуа”.

Извержение произошло в четверг утром по местному времени.

Власти запретили гражданам приближаться к кратеру вулкана ближе, чем на 3 километра. Местные службы спасения уже приведены в состояние повышенной готовности.

Стоит отметить, что гора Мерапи, высотой около трех километров, расположена примерно в 28 километрах к северу от индонезийской провинции Джокьякарта с населением 2,4 миллиона человек и тысячами людей, живущих на склонах вулкана.

Вулканологи считают, что дальнейшие взрывы могут привести к обрушению лавового купола.

Этот вулкан периодически “спал”, а потом внезапно извергался еще с 1548 года. Последнее извержение было в 2010 года. Тогда 353 человека погибли, еще около 350 тысяч вынуждены были переехать в другое место.