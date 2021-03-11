На западе Индонезии автобус со школьниками сорвался в ущелье, в результате чего погибли 27 человек.

Об этом пишет Reuters.

Авария произошла в среду вечером на индонезийском острове Ява.

В автобусе ехали ученики средней школы и несколько родителей, которые возвращались с экскурсии. При этом 39 человек удалось спасти. После завершения спасательной операции их доставили в больницу.

В заявлении поисково-спасательного агентства говорится, что водитель автобуса не справился с управлением незадолго до крушения.