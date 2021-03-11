Об этом пишет Reuters.
Авария произошла в среду вечером на индонезийском острове Ява.
В автобусе ехали ученики средней школы и несколько родителей, которые возвращались с экскурсии. При этом 39 человек удалось спасти. После завершения спасательной операции их доставили в больницу.
В заявлении поисково-спасательного агентства говорится, что водитель автобуса не справился с управлением незадолго до крушения.
- 6 марта в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли 6 граждан Украины, еще 15 – госпитализированы.