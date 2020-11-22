Об этом сообщает The Sun.
33-летний Джошуа Хутагалунг был дома, когда метеорит размером с футбольный мяч врезался в крышу его веранды.
Эксперты утверждают, что космическому камню весом 2,2 килограмма около 4,5 миллиарда лет.
“Он был раскален, жена выкопала его мотыгой и дала остыть, прежде, чем занести в дом”, — рассказал Джошуа.
Метеорит весил 2,2 килограмма, размером превышал футбольный мяч. Им заинтересовался коллекционер из США, и Джошуа продал космический камень ему за 1,8 млн долларов.
На вырученные деньги он построил церковь в родной деревне и решил уйти на пенсию, чтобы больше времени проводить со своими тремя детьми.
Ученые изучили метеорит и определили, что он необычайно редкий. Он классифицируется как углеродистый хондрит CM1 / 2. Это чрезвычайно редкая разновидность, которая, по мнению экспертов, содержит уникальные аминокислоты и другие первичные элементы, необходимые для возникновения жизни.
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