Об этом сообщает The Straits Times.

“Острова Бетет и Гундул, которые технически находятся в регентстве Баньюасин, ушли под воду и сейчас находятся на 1 – 3 метра ниже уровня моря”, – говорится в сообщении.

Оба острова были необитаемыми. В то же время отмечается, что остров Бетет были частью национального парка Бербак-Сембиланг. На нем обитали редкие суматранские тигры, а также зимородки.

В издании отметили, что вследствие погодных условий есть вероятность того, что под водой могут оказаться еще четыре индонезийских острова. Речь идет об островах Крамат, Бурунг, Салах Нама и Калонг. Они находятся на отметках от 0 до 3 метров над уровнем моря. Из них только один остров заселен людьми.

На Салах Нама (сейчас он на высоте 2 м над уровнем моря) все еще живут люди, несмотря на то, что, начиная с 1990 года, из-за постепенного повышения уровня воды, население отсюда уезжало. Те, кто остались на острове, уже перенесли свои дома примерно на 10 метров от первоначальной отметки. Большинство населения здесь выращивает рис и ловит рыбу, чтобы зарабатывать.

Всего, в течение нескольких последующих лет, под воду могут уйти 23 индонезийских небольших острова. На 22 из них никто не живет.