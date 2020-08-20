В столице Индонезии Джакарте власти в целях борьбы с распространением коронавируса установили настоящий гроб.

Об этом сообщает Reuters.

На гробу красным цветом написали “жертва COVID-19”, а возле него установили манекен, одетый в защитный костюм и маску.

Ниже власти разместили данные о том, сколько человек уже заражено коронавирусом и сколько умерло от него в столице.

“Может быть, действия, предпринятые руководством, немного экстремальны, но именно так мы надеемся повысить осведомленность”, – отметил глава местной районной администрации Дажахаруддин.

Добавим, что в Индонезии на данный момент подтверждено 143 000 случаев заражения коронавирусом и более 6200 смертей.