Об этом сообщает Reuters.
На гробу красным цветом написали “жертва COVID-19”, а возле него установили манекен, одетый в защитный костюм и маску.
Ниже власти разместили данные о том, сколько человек уже заражено коронавирусом и сколько умерло от него в столице.
“Может быть, действия, предпринятые руководством, немного экстремальны, но именно так мы надеемся повысить осведомленность”, – отметил глава местной районной администрации Дажахаруддин.
Добавим, что в Индонезии на данный момент подтверждено 143 000 случаев заражения коронавирусом и более 6200 смертей.
- В Староконстантинове Хмельницкой области активисты возили по улицам гроб на машине, чтобы “мотивировать соблюдать карантин”.