В Индонезии введут меры, чтобы не допустить вспышки COVID-19 во время Рамадана

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
В Индонезии опасаются, что во время окончания мусульманского праздника Рамадан, который припадает в этом году на апрель и май, из-за увеличения мобильности людей может усилиться эпидемия коронавируса.
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил на заседании правительства, что необходимо принять меры, которые позволили бы “успокоить людей” и предотвратить массовые поездки в эти дни.
Отмечается, что 90% жителей Индонезии являются мусульманами и празднуют окончание Рамадана и, обычно, возвращаются в свои родные деревни или города.
Рамадан в этом году приходится на апрель и май.
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