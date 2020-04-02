Covid-19 Украина

обновлено 02.04.2020 в 11:02

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В Индонезии введут меры, чтобы не допустить вспышки COVID-19 во время Рамадана

Правительство Индонезии утвердят новые дати для праздников, чтобы предотвратить ежегодный массовый отъезд людей, в связи с окончанием Рамадана и не допустить таким образом увеличения заражений коронавирусом.

Четверг, 2 апреля 2020, 12:08

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

В Индонезии опасаются, что во время окончания мусульманского праздника Рамадан, который припадает в этом году на апрель и май, из-за увеличения мобильности людей может усилиться эпидемия коронавируса.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил на заседании правительства, что необходимо принять меры, которые позволили бы “успокоить людей” и предотвратить массовые поездки в эти дни.

Отмечается, что 90% жителей Индонезии являются мусульманами и празднуют окончание Рамадана и, обычно, возвращаются в свои родные деревни или города.

Рамадан в этом году приходится на апрель и май.

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Теги: Коронавирус, Индонезия, карантин

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