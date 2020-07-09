Об этом сообщает издание The Verge.
Социальная сеть запустила тестирование функции еще в мае, а теперь сделала доступной для всех пользователей.
Указанная функция позволяет любому пользователю зафиксировать три комментария к публикации (в верхней части секции комментариев). Это должно помочь авторам публикаций модерировать комментарии, подчеркивая положительные и делая менее видимыми оскорбительные сообщения.
Для закрепления комментария нужно провести пальцем влево, чтобы открыть варианты того, что нужно сделать с ним (ответить, сообщить о нарушении или удалить). Слева от этих вариантов есть пиктограмма, которая позволяет закрепить комментарий (иконка с канцелярской булавкой).
Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌
That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh
— Instagram (@instagram) July 7, 2020
Ранее в Instagram появился инструмент для массового удаления комментариев, который существует уже два месяца.
Стоит отметить, что в течение последних нескольких лет в Instagram ввели много функций для совершенствования инструментов для борьбы со злоупотреблениями и дезинформацией, в частности, значительно усилилась модерация комментариев. В настоящее время компания использует искусственный интеллект для автоматической блокировки оскорбительных комментариев, а также для предупреждения пользователей перед тем, как они публикуют потенциально оскорбительные или вредные комментарии.
- Ранее соцсеть Instagram ввела новые функции в честь месяца гордости. В частности, соцсеть внедрила хэштеги разноцветного цвета для таких слов, как #LGBTQ, #BornPerfect, #EqualityMatters, #AccelerateAcceptance и #Pride2020.
- В мае сообщалось, что Instagram начнет платить блогерам за видео-рекламу в IGTV.