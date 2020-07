Об этом сообщает издание The Verge.

Социальная сеть запустила тестирование функции еще в мае, а теперь сделала доступной для всех пользователей.

Указанная функция позволяет любому пользователю зафиксировать три комментария к публикации (в верхней части секции комментариев). Это должно помочь авторам публикаций модерировать комментарии, подчеркивая положительные и делая менее видимыми оскорбительные сообщения.

Для закрепления комментария нужно провести пальцем влево, чтобы открыть варианты того, что нужно сделать с ним (ответить, сообщить о нарушении или удалить). Слева от этих вариантов есть пиктограмма, которая позволяет закрепить комментарий (иконка с канцелярской булавкой).

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020