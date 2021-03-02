В Instagram появились «комнаты» для прямых эфиров

Социальная сеть Instagram вводит новую функцию Live Rooms - "комнаты" для прямых эфиров. В таких виртуальных комнатах могут собираться максимум четыре пользователя одновременно.

Об этом компания сообщила в своем блоге.

В Instagram говорят, что функция так называемых комнат поможет создать больше креативных возможностей для пользователей. В частности, они смогут устраивать ток-шоу, джем-сессии или весело проводить время с друзьями.

Для того, чтобы создать “комнату”, необходимо зайти во вкладку с камерой, выбрать прямой эфир, ввести название трансляции и добавить участников. При этом всех участников можно подсоединить к эфиру сразу, либо в ходе разговора.

Отметим, что новая функция Instagram напоминает возможности социальной сети Clubhouse, которая активно набирает популярность в мире, хотя работает только на платформе iOS. Там пользователи могут создавать комнаты для обсуждения различных тем. Разрешено подключать более 10 спикеров и 8 тысяч слушателей.