В Instagram появились «комнаты» для прямых эфиров

Об этом компания сообщила в своем блоге.
В Instagram говорят, что функция так называемых комнат поможет создать больше креативных возможностей для пользователей. В частности, они смогут устраивать ток-шоу, джем-сессии или весело проводить время с друзьями.
Для того, чтобы создать “комнату”, необходимо зайти во вкладку с камерой, выбрать прямой эфир, ввести название трансляции и добавить участников. При этом всех участников можно подсоединить к эфиру сразу, либо в ходе разговора.
Отметим, что новая функция Instagram напоминает возможности социальной сети Clubhouse, которая активно набирает популярность в мире, хотя работает только на платформе iOS. Там пользователи могут создавать комнаты для обсуждения различных тем. Разрешено подключать более 10 спикеров и 8 тысяч слушателей.
- Спустя неделю после того, как популярное приложение для аудиочатов Clubhouse заявило, что предпринимает шаги для предотвращения кражи пользовательских данных, по крайней мере один злоумышленник доказал, что может публиковать аудио с платформы.