Об этом сообщает агентство Reuters.
В заявлении иракских военных по этому поводу отмечается, что ранения получили четыре человека, двое из которых – офицеры.
Отмечается, что военная база расположена в 80 километрах к северу от Багдада.
В частности, военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.
При этом Соединенные Штаты Америки не сообщают о потерях среди своих военнослужащих.
В заявлении иракских военных не говорится, кто стоял за атакой, и не упоминается об усилении напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном, которые в прошлую среду выпустили ракеты по двум военным базам в Ираке, в которых находятся войска США.
Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.
- Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа.