В Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где размещаются американские военные.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении иракских военных по этому поводу отмечается, что ранения получили четыре человека, двое из которых – офицеры.

Отмечается, что военная база расположена в 80 километрах к северу от Багдада.

В частности, военные источники идентифицировали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу.

При этом Соединенные Штаты Америки не сообщают о потерях среди своих военнослужащих.

В заявлении иракских военных не говорится, кто стоял за атакой, и не упоминается об усилении напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном, которые в прошлую среду выпустили ракеты по двум военным базам в Ираке, в которых находятся войска США.

Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.

В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.