В Багдаде сегодня рано утром ракетами обстреляли иракскую базу, на которой находились американские войска и другие силы коалиции. О жертвах не сообщается.

Об этом пишет американское издание The New York.

Стоит отметить, что база находится в так называемой зеленой зоне – эта территория хорошо охраняется. Тут также находятся посольство США и другие учреждения.

Пока никто не взял на себя ответственность за обстрел.

Напомним, что в четверг минометный снаряд взорвался на иракской военной авиабазе К1 в провинции Киркук на севере Ирака. По сообщениям иракских силовиков, жертв не было.

В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов. Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.

Ранее в Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.