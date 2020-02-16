Об этом пишет американское издание The New York.
Стоит отметить, что база находится в так называемой зеленой зоне – эта территория хорошо охраняется. Тут также находятся посольство США и другие учреждения.
Пока никто не взял на себя ответственность за обстрел.
Напомним, что в четверг минометный снаряд взорвался на иракской военной авиабазе К1 в провинции Киркук на севере Ирака. По сообщениям иракских силовиков, жертв не было.
В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов. Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.
Ранее в Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дал свою оценку вероятности открытого военного противостояния между Вашингтоном и Тегераном.