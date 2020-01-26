В городах Ирака продолжаются протесты, участники которых требуют вывода американских войск. Против протестующих применяли силу.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Как сообщалось ранее, 24 января в Ираке снова вспыхнули протесты. Тысячи людей вышли на улицы с требованием вывести со страны войска Соединенных Штатов Америки.

В воскресенье, 26 января, протесты активизировались в нескольких городах по всей стране. Силы безопасности пытались расчистить лагеря протестующих, открыв боевые выстрелы в воздух. Это произошло после того, как протестующие стали применять против силовиков бензиновые бомбы и камни.

По информации агенства, в Багдаде во время протестов пострадали по меньшей мере 14 человек. Затем силы безопасности сняли бетонные заграждения возле площади Багдада Тахрир, где демонстранты разбили лагерь. Пострадавшим от воздействия газа медицинская помощь оказывалась на месте, поскольку доступа для автомобилей медиков не было.

В городе Нассирия, что на юге Ирака, во время столкновений с силовиками пострадали порядка 17-ти человек. Этому предшествовали то, что протестующие подожгли два автомобиля сил безопасности.

Протесты также продолжались в городах Кербала, Наджаф и Дивания. Верховная комиссия Ирака по правам человека призвала все стороны проявлять сдержанность и поддерживать мирные демонстрации.