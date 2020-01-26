Об этом сообщает агенство Reuters.
Как сообщалось ранее, 24 января в Ираке снова вспыхнули протесты. Тысячи людей вышли на улицы с требованием вывести со страны войска Соединенных Штатов Америки.
В воскресенье, 26 января, протесты активизировались в нескольких городах по всей стране. Силы безопасности пытались расчистить лагеря протестующих, открыв боевые выстрелы в воздух. Это произошло после того, как протестующие стали применять против силовиков бензиновые бомбы и камни.
По информации агенства, в Багдаде во время протестов пострадали по меньшей мере 14 человек. Затем силы безопасности сняли бетонные заграждения возле площади Багдада Тахрир, где демонстранты разбили лагерь. Пострадавшим от воздействия газа медицинская помощь оказывалась на месте, поскольку доступа для автомобилей медиков не было.
В городе Нассирия, что на юге Ирака, во время столкновений с силовиками пострадали порядка 17-ти человек. Этому предшествовали то, что протестующие подожгли два автомобиля сил безопасности.
Протесты также продолжались в городах Кербала, Наджаф и Дивания. Верховная комиссия Ирака по правам человека призвала все стороны проявлять сдержанность и поддерживать мирные демонстрации.
- Напомним, в начале января американские силы совершили ракетные удары по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых по приказу президента Дональда Трампа был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани.
- В декабре президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке по причине того, что не может выполнять свои обязанности в условиях продолжительных антиправительственных протестов. Аналогичным образом 1 декабря поступил премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди 1 декабря.
- Во время продолжительных протестов в Ираке погибли более 350 человек, еще сотни людей получили ранения.