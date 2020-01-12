Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
По данным местных СМИ, аль-Саеди убили неизвестные вооруженные людьми.
Аль-Саеди был командиром бригады Кербела, подразделения в поддерживаемой Ираном группировке шиитов PMF.
Ликвидация аль-Саеди последовала за ударом беспилотника США 3 января, в результате которого погиб другой лидер PMF, Абу Махди аль-Мухандис, вместе с иранским генералом Касемом Сулеймани.
Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
- Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нанес незначительный урон американским базам, в результате ударов никто не пострадал.