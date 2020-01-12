В субботу в Кербеле, городе примерно в 62 милях к юго-западу от Багдада, убили шиитского командира, лидера народных мобилизационных сил Талеба Аббаса Али аль-Саеди.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По данным местных СМИ, аль-Саеди убили неизвестные вооруженные людьми.

Аль-Саеди был командиром бригады Кербела, подразделения в поддерживаемой Ираном группировке шиитов PMF.

Ликвидация аль-Саеди последовала за ударом беспилотника США 3 января, в результате которого погиб другой лидер PMF, Абу Махди аль-Мухандис, вместе с иранским генералом Касемом Сулеймани.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.