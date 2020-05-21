Covid-19 Украина

обновлено 21.05.2020 в 13:02

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В Иране 10 тысяч медиков заразились коронавирусом

Власти Ирана сообщили, что 10 тысяч работников системы здравоохранения заражены коронавирусом.

Четверг, 21 мая 2020, 13:58

Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.

По данным, иранских властей COVID-19 подтвержден у тысяч сотрудников системы здравоохранения.

“Около 10 000 работников здравоохранения заразились смертельной болезнью в Иране, и некоторые из них умерли”, – сказал премьер-министр страны Кассем Джанбабай.

Ранее, в Иране в районах с низким уровнем риска распространения COVID-19, открыли мечети и школы.

Теги: Иран, Коронавирус

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