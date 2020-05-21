В Иране 10 тысяч медиков заразились коронавирусом

Об этом сообщается в материале международного информационного агентства Reuters.
По данным, иранских властей COVID-19 подтвержден у тысяч сотрудников системы здравоохранения.
“Около 10 000 работников здравоохранения заразились смертельной болезнью в Иране, и некоторые из них умерли”, – сказал премьер-министр страны Кассем Джанбабай.
Ранее, в Иране в районах с низким уровнем риска распространения COVID-19, открыли мечети и школы.
- Напомним, в Объединенных Арабских Эмиратах разрешили врачам, которые лечат пациентов с COVID-19 не соблюдать мусульманский пост Рамадан.