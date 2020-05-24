Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Известно, что женщина была госпитализирована в больницу в Араке после того, как провела некоторое время на самоизоляции.
Иранское агентство Фарс отмечает, что врачам удалось спасти пациентку.
Отметим, Иран является одной из наиболее пострадавших стран на Ближнем Востоке. В общей сложности в Иране зарегистрировано 133 521 инфицированных и 7 359 смертельных случаев.
- Ранее, власти Ирана сообщили, что 10 тысяч работников системы здравоохранения заражены коронавирусом.