В Иране женщина в возрасте 107 лет поборола коронавирус.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Известно, что женщина была госпитализирована в больницу в Араке после того, как провела некоторое время на самоизоляции.

Иранское агентство Фарс отмечает, что врачам удалось спасти пациентку.

Отметим, Иран является одной из наиболее пострадавших стран на Ближнем Востоке. В общей сложности в Иране зарегистрировано 133 521 инфицированных и 7 359 смертельных случаев.