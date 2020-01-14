В Иране был арестовал человек, опубликовавший в Сети видео ракетной атаки на самолет МАУ под Тегераном 8 января.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Как сообщалось ранее, 9 января в Сети появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент попадания иранской ракеты в украинский Boeing в Тегеране. Журналисты интернет-издания Bellingcat, специализирующегося на расследованиях, сообщили, что проверят информацию о видео. Вечером того же дня ими были предоставлены результаты анализа видео. На визуализации полученных журналистами данных видно, что на кадрах действительно может быть изображен момент атаки на самолет МАУ.

Согласно информации иранского полуофициального информационного агентства Fars, человек, опубликовавший видео, на котором запечатлен ракетный удар по украинскому самолету вблизи Тегерана, был арестован элитным подразделением Корпуса Стражей Исламской революции.

По информации издания, вскоре иранские власти представят общественности результаты расследования в его отношении. Подробностей не сообщается.

Ранее в МИД Украины сообщили, что специалисты уже проверяют подлинность видеозаписи.

Как известно, в результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.