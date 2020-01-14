В Иране арестовали нескольких людей, причастных к крушению украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ под Тегераном.

Такую информацию озвучил представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили, сообщает агентство Reuters.

“Судебные органы Ирана арестовали некоторых людей за их роль в крушении украинского самолета, который, по словам Тегерана, был случайно поражен иранской ракетой”, – говорится в сообщении.

Других деталей Эсмаили не озвучил.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани проинформировал, что за крушение самолета “определенно ответственны несколько человек”, сообщает иранское агентство IRNA.

“Один человек не может нести полную ответственность за инцидент со сбитым под Тегераном самолетом”, – заявил он.

Рухани заверил, что власти пытаются провести расследование как можно скорее и понять, из-за чего произошла трагедия. Президент Ирана назвал авиакатастрофу МАУ в результате ракетного удара “непростительной ошибкой”

Рухани уточнил, что для рассмотрения дела о крушении украинского самолета должен быть сформирован специальный суд в системе судебных органов страны.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

11 января элитное военно-политическое формирование Ирана – Корпус стражей исламской революции (КСИР) взяло на себя ответственность за сбитый украинский самолет.