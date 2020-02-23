В Иране коронавирусом заразились 28 человек, среди них и Мортеза Рахманзаде, мэр 13-го округа столицы Тегерана.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в нескольких иранских городах. Четыре человека умерли.

Но позже информационное агентство Fars написало, что директор по связям с общественностью 13 района опроверг информацию о Рахманзаде, заявив, что он здоров.

Между тем, государственное телевидение сообщило, что Иран закроет школы, университеты и образовательные центры в двух центральных городах. Закрывать учреждения начали с воскресенья.

COVID-19 в Иране впервые появилась в среду, когда власти заявили, что она унесла жизни двух пожилых людей в Куме, шиитском городе к югу от столицы.

Это были первые подтвержденные случаи смерти от этой болезни на Ближнем Востоке.

“У нас есть 10 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – заявил в субботу государственному телевидению официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

По последним данным, общее количество подтвержденных случаев инфекции в Иране достигает 28.