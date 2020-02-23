Об этом сообщает агентство Reuters.
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в нескольких иранских городах. Четыре человека умерли.
Но позже информационное агентство Fars написало, что директор по связям с общественностью 13 района опроверг информацию о Рахманзаде, заявив, что он здоров.
Между тем, государственное телевидение сообщило, что Иран закроет школы, университеты и образовательные центры в двух центральных городах. Закрывать учреждения начали с воскресенья.
COVID-19 в Иране впервые появилась в среду, когда власти заявили, что она унесла жизни двух пожилых людей в Куме, шиитском городе к югу от столицы.
Это были первые подтвержденные случаи смерти от этой болезни на Ближнем Востоке.
“У нас есть 10 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – заявил в субботу государственному телевидению официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
По последним данным, общее количество подтвержденных случаев инфекции в Иране достигает 28.
- На территории Ливии подтвержден первый случай заражения коронавирусом из Китая. Зараженной оказалась женщина, прилетевшая из Ирана.