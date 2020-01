В Иране люди снова вышли на акции протестов на фоне авиакатастрофы самолета МАУ

Об этом сообщает Reuters.

Митингующие требуют отставки властей.

“Они лгут, что наш враг – это Америка, наш враг – прямо здесь”, – скандируют протестующие.

По данным иранской службы телерадиокомпании ВВС, протесты проходят и в других городах страны, в частности, в Исфахане, Ширазе, Баболе и Сенендедже.

‪University students in Tehran today protest against the Islamic regime of Iran and refuse to walk on the US and Israeli flag – as a sign of refusal to comply with Islamists anti-semitism and anti-Americanism. #IranProtests #UkrainePlaneCrash ‬ Опубликовано Fariborz Pooya Воскресенье, 12 января 2020 г.

تصاویر دریافتی از تهران نشان می‌دهد در میدان آزادی تعدادی از معترضان جمع شده‌اند و شعارهایی علیه حکومت ایران سر می‌دهند. همچنین تصاویری از اصفهان نیز به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که جو امنیتی حاکم بر این شهر را نشان می‌دهد pic.twitter.com/DUHlzlX2Ym — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) 12 января 2020 г.

По информации соцсетей, полиция начала разгонять протестующих. Копы используют резиновые пули и слезоточивый газ.

🔴Now Kermanshah Iranian protesters chant: Down with Khamenei. The Iranian people do not want the Islamic Republic.#IranProtests #IranProtests2020 pic.twitter.com/AVpaH9D69l — Mohammad Mozafari (@mohmd_mozafari) 12 января 2020 г.

🔴Now Tehran. Iranian protesters say: the Islamic Republic must be destroyed. Be the voice of the Iranian people.#IranProtests #IranProtests2020 pic.twitter.com/ZHu34mPM22 — Mohammad Mozafari (@mohmd_mozafari) 12 января 2020 г.

🔴Now Tehran Iranian protesters chant: Islamic Republic is criminal. This is the real voice of the Iranian people. The Islamic Republic must go.#IranProtests #IranProtests2020 pic.twitter.com/Rs36NPvMqm — Mohammad Mozafari (@mohmd_mozafari) 12 января 2020 г.