В Иране на время пандемии COVID-19 запретили все виды массовых мероприятий, в том числе и свадебные и похоронные церемонии.

Об этом заявил президент страны Хасан Рухани.

Тем не менее президент добавил, что маленькие свадьбы или похороны с небольшим количеством близких допустимы.

Также он заявил, что в стране могут приостановить вступительную кампанию.

Он призвал соблюдать масочный режим и строго его контролировать.

Отдельно Рухани отметил, что промышленные учреждения и заведения сферы услуг могут работать при условии предварительного бронирования.