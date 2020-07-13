Об этом заявил президент страны Хасан Рухани.

Тем не менее президент добавил, что маленькие свадьбы или похороны с небольшим количеством близких допустимы.

Также он заявил, что в стране могут приостановить вступительную кампанию.

Он призвал соблюдать масочный режим и строго его контролировать.

Отдельно Рухани отметил, что промышленные учреждения и заведения сферы услуг могут работать при условии предварительного бронирования.

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