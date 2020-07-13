Об этом заявил президент страны Хасан Рухани.
Тем не менее президент добавил, что маленькие свадьбы или похороны с небольшим количеством близких допустимы.
Также он заявил, что в стране могут приостановить вступительную кампанию.
Он призвал соблюдать масочный режим и строго его контролировать.
Отдельно Рухани отметил, что промышленные учреждения и заведения сферы услуг могут работать при условии предварительного бронирования.
- Ранее в МОЗ Украины напомнили, как должны вести себя работники кинозалов и посетители, чтобы не заболеть коронавирусом.