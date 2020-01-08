В Иране объявили день траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Об этом сообщил представитель правительства Ирана Али Рабийи в своем Twitter.

Правительство Ирана объявило 9 января днем траура по жертвам крушения самолета Boeing 737 украинской компании МАУ и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). #Буквы собрали информацию о погибших украинцах.