Об этом пишет The Mirror.
На ТВ сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару, и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера.
Автором обращения стал траурный панегирист — ведущий церемонии прощания c генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани.
“Нас, иранцев, 80 миллионов. Если с каждого из нас собрать доллар, у нас будет 80 миллионов долларов — и мы сможем передать эту сумму тому, кто принесет нам голову”, – сказал траурный панегирист.
⭕️بالفيديو : المشاركون في تأبين القادة الشهداء في ايران يعلنون عن جائزة مالية قدرها ٨٠ مليون دولار ( دولار عن كل مواطن ايراني) لمن يغتال الرئيس الامريكي ترامب . pic.twitter.com/jMZBFKM5u8
— انصار الحشد الشعبي ✌️ (@blQHZFWRs5F91RV) 5 січня 2020 р.
Церемонию 5 января показывал Iran’s Channel One. Панегирист, имя которого найти не удалось, адресовал заявление толпе в Мешхеде.
Как отмечает en24, данное заявление можно расценивать как элемент пропаганды.
Официального заявления от иранских властей пока не появилось.
- В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.