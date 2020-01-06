Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет The Mirror.

На ТВ сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару, и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера.

Автором обращения стал траурный панегирист — ведущий церемонии прощания c генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани.

“Нас, иранцев, 80 миллионов. Если с каждого из нас собрать доллар, у нас будет 80 миллионов долларов — и мы сможем передать эту сумму тому, кто принесет нам голову”, – сказал траурный панегирист.

⭕️بالفيديو : المشاركون في تأبين القادة الشهداء في ايران يعلنون عن جائزة مالية قدرها ٨٠ مليون دولار ( دولار عن كل مواطن ايراني) لمن يغتال الرئيس الامريكي ترامب . pic.twitter.com/jMZBFKM5u8 — انصار الحشد الشعبي ⁦✌️⁩⁦ (@blQHZFWRs5F91RV) 5 січня 2020 р.



Церемонию 5 января показывал Iran’s Channel One. Панегирист, имя которого найти не удалось, адресовал заявление толпе в Мешхеде.

Как отмечает en24, данное заявление можно расценивать как элемент пропаганды.

Официального заявления от иранских властей пока не появилось.