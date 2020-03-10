Об этом сообщает AFP.
Соответствующую информацию подтвердили в его офисе.
В целом, в Иране подтвердили информацию о 237 случаях смертей от коронавируса. Также в стране более 7 тысяч случаев заражения.
Как известно, во время традиционного поздравления с Новым годом аятола обозначает главные цели страны на последующие 12 месяцев.
Отменить поздравление для нации посоветовали медицинские эксперты, чтобы замедлить распространение болезни.
В этом году Персидский новый год будет отмечаться 20 марта.
- 9 марта у двух мужчин на Кипре обнаружили коронавирус. До этого Кипр был последним государством Европейского союза, где не было случаев заражения COVID-19.
- Из-за коронавируса Молдова с 10 марта запретит въезд в страну иностранцев, которые прибыли самолетом.
- В Израиле для избежания распространения коронавируса всех граждан, приехавших из-за границы, будут изолировать на 14 дней.