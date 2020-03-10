В связи с пандемией коронавируса верховный лидер Ирана аятола Али Хаменеи отменил торжественное поздравление с персидским Новым годом.

Об этом сообщает AFP.

Соответствующую информацию подтвердили в его офисе.

В целом, в Иране подтвердили информацию о 237 случаях смертей от коронавируса. Также в стране более 7 тысяч случаев заражения.

Как известно, во время традиционного поздравления с Новым годом аятола обозначает главные цели страны на последующие 12 месяцев.

Отменить поздравление для нации посоветовали медицинские эксперты, чтобы замедлить распространение болезни.

В этом году Персидский новый год будет отмечаться 20 марта.