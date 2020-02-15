Власти Ирана приняли решение не расшифровывать черные ящики сбитого украинского самолета около Тегерана, а также – не передавать их какой-либо стране.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что для расшифровки черных ящиков их стране необходима помощь западных экспертов.

Но правительство приняло решение не просить чьей-либо помощи со стороны, а также не передавать кому-либо черные ящики для расшифровки.

Министр отметил, что Иран прочил о помощи США, но получил отказ.

“Мы обратились за помощью, почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не поделились опытом?”, – сказал Зариф.

Согласно правилам международной авиации, Иран имеет право возглавить расследование по поводу падения авиалайнера, то есть самостоятельно расшифровать содержимое черных ящиков.

В ответ на такое заявление министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп сказал, что черные ящики самолета МАУ принадлежат Украине.

“Мы очень тесно сотрудничаем с нашими украинскими коллегами. С первого дня они были партнерами в рамках международной группы координации и реагирования, мы ценим сотрудничество с ними.

Черные ящики принадлежат украинском, они были частью самолета. Я говорил с руководителем авиакомпании … Мы обсудили передачу ящиков, чтобы как можно быстрее их проанализировали”, – пояснил он.

8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.