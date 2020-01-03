Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает местное агентство IRNA, в Иране по случаю гибели Сулеймани объявили трехдневных траур.

Министр иностранных дел страны Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со сторона Соединенных Штатов.

“Акт международного терроризма США, целью которого стало убийство генерала Сулеймани – наиболее эффективной силы, борющейся с ИГИЛ, “Аль-Нусрой”, “Аль-Каидой”, – чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией. США несет ответственность за все последствия своего мошеннического авантюризма”, – написал чиновник.

По информации американского оборонного ведомства, генерал Сулеймани якобы “активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и по всему региону”. В США отметили, что Сулеймани и подконтрольные ему силы “Кудс” несут ответственность за смерти сотен американцев и военнослужащих.

В Пентагоне уверяют, что именно Сулеймани стоял за нападениями на военные базы, которые произошли в течение последних месяцев, включая атаку в Ираке 27 декабря, когда погибли граждане США и Ирака. Его же считают ответственным за атаки на посольство США в Багдаде.

Бывший посол США в ООН Никки Хейли заявила, что смерть Сулеймани “должна приветствоваться всеми, кто стремится к миру и справедливости”.