В Иране правоохранители жестоко разгоняют протестующих: есть погибшие

В Иране правоохранители жестоко разгоняют активистов, вышедших на акции протеста на фоне авиакатастрофы самолета МАУ.

Об этом сообщила иранская служба телерадиокомпании ВВС.

Некоторые протестующие в Тегеране сообщают о “жестоком и ужасающем” разгоне. Правоохранители используют дубинки, резиновые пули, а также стреляют по активистам.

Кроме того, в соцсетях сообщают о погибших. По разным данным, службы безопасности Ирана расстреляли от пяти до семи человек.

باز شروع کردند به ملت بی‌گناه شلیک کردند. تا الان نزدیک به ۷ نفر طبق گزارش‌ها در تهران تیر خوردند. لعنت بهتون جنایتکاران — 🤖Nariman (@NarimanGharib) 12 января 2020 г.

В Иране сегодня люди снова вышли на акции протестов из-за того, что иранские военные сбили украинский пассажирский самолет.