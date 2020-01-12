В Иране правоохранители жестоко разгоняют протестующих: есть погибшие

Об этом сообщила иранская служба телерадиокомпании ВВС.
Некоторые протестующие в Тегеране сообщают о “жестоком и ужасающем” разгоне. Правоохранители используют дубинки, резиновые пули, а также стреляют по активистам.
Кроме того, в соцсетях сообщают о погибших. По разным данным, службы безопасности Ирана расстреляли от пяти до семи человек.
Received the following video from Iran- Tehran.
here another report on this: https://t.co/YLwRCFgEmO https://t.co/WWjCOSIDve pic.twitter.com/plbBLjD4qo
— 🤖Nariman (@NarimanGharib) 12 января 2020 г.
باز شروع کردند به ملت بیگناه شلیک کردند. تا الان نزدیک به ۷ نفر طبق گزارشها در تهران تیر خوردند. لعنت بهتون جنایتکاران
— 🤖Nariman (@NarimanGharib) 12 января 2020 г.
В Иране сегодня люди снова вышли на акции протестов из-за того, что иранские военные сбили украинский пассажирский самолет.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- 11 января сотни людей собрались возле университета имени Амира Кабира в центре Тегерана, чтобы выразить протест против непрозрачности касательно причины крушения украинского пассажирского самолета.