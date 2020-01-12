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В Иране правоохранители жестоко разгоняют протестующих: есть погибшие

В Иране правоохранители жестоко разгоняют активистов, вышедших на акции протеста на фоне авиакатастрофы самолета МАУ.

Воскресенье, 12 января 2020, 20:28

Об этом сообщила иранская служба телерадиокомпании ВВС.

Некоторые протестующие в Тегеране сообщают о “жестоком и ужасающем” разгоне. Правоохранители используют дубинки, резиновые пули, а также стреляют по активистам.

Кроме того, в соцсетях сообщают о погибших. По разным данным, службы безопасности Ирана расстреляли от пяти до семи человек.

В Иране сегодня люди снова вышли на акции протестов из-за того, что иранские военные сбили украинский пассажирский самолет.

  • 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
  • 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
  • 11 января сотни людей собрались возле университета имени Амира Кабира в центре Тегерана, чтобы выразить протест против непрозрачности касательно причины крушения украинского пассажирского самолета.

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