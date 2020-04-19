В Иране временное освобождение заключенных в связи с коронавирусом продлили до 20 мая.

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

“Освобождение тех заключенных, которые не представляют угрозы для общества, продлено до 20 мая”, – сказал иранский лидер Хасан Рухани в ходе телевизионном заседании правительства.

Напомним, с февраля в связи с эпидемией в Иране было временно освобождено около 100 тысяч человек, которые отбывали наказание.

В пятницу в ООН одобрили эти шаги иранских властей. Вместе с тем, Специальный докладчик ООН по Ирану Джавид Рехман отмечает в своем письме, что “большинство узников совести, правозащитников, защитников природы и лиц с двойным и иностранным гражданством” остаются в заключении в Иране.

Напомним, Иран является наиболее пострадавшей страной от коронавируса на Ближнем Востоке.